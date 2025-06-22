Квотербек-новичок «Питтсбурга» Уилл Хауэрд: «Любой совет от Роджерса — на вес золота»

«Он с самого начала очень круто ко мне отнесся. Пока мы провели вместе всего три дня, но у меня отличное впечатление — и о нем, и о всей группе квотербеков. Кажется, мы быстро нашли общий язык, хорошо сработались. Аарон сказал: “Насколько тебе это нужно, настолько я тебе помогу”. Он уже дал мне кучу мелких советов — и в зале, и на поле, и по технике дропбэка. Конечно, я не могу механически повторить то, что делает он — это уникально. Но все, что я могу от него перенять, бесценно», — сказал Хауэрд в интервью Pittsburgh Post-Gazette.