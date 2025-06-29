Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков “Иглс”, но это лучшие фанаты среди соперников»

«Матч против “Иглс” — это как противостояние с соперником из студенческого футбола. Ты не знаешь, что они скажут, но они точно постараются задеть. Не то чтобы они переходят черту, но хочется спросить: “Ты вообще с кем разговариваешь?”» — отметил игрок.