Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков “Иглс”, но это лучшие фанаты среди соперников»

«Наверное, “Иглс”. Придется отдать им должное. Мне нравится, когда болеют агрессивно, громко и горой стоят за свою команду», — сказал Верс.
По его словам, перед болельщиками «Филадельфии» играть было сложнее всего.
«Матч против “Иглс” — это как противостояние с соперником из студенческого футбола. Ты не знаешь, что они скажут, но они точно постараются задеть. Не то чтобы они переходят черту, но хочется спросить: “Ты вообще с кем разговариваешь?”» — отметил игрок.
Следующий выезд «Рэмс» в Филадельфию запланирован на третью неделю сезона.