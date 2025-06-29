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Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков “Иглс”, но это лучшие фанаты среди соперников»

Лайнбекер «Лос-Анджелес Рэмс» Джаред Верс в январе перед матчем плей-офф против «Иглс» признался, что ненавидит болельщиков клуба из Филадельфии. Однако в недавнем интервью YouTube-каналу Whistle он добавил, что именно их считает лучшими среди всех фанатов соперников.

Источник: Спортс"

«Наверное, “Иглс”. Придется отдать им должное. Мне нравится, когда болеют агрессивно, громко и горой стоят за свою команду», — сказал Верс.

По его словам, перед болельщиками «Филадельфии» играть было сложнее всего.

«Матч против “Иглс” — это как противостояние с соперником из студенческого футбола. Ты не знаешь, что они скажут, но они точно постараются задеть. Не то чтобы они переходят черту, но хочется спросить: “Ты вообще с кем разговариваешь?”» — отметил игрок.

Следующий выезд «Рэмс» в Филадельфию запланирован на третью неделю сезона.