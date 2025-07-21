«Сделаем индейцев снова великими». Трамп требует вернуть спортивным командам неполиткорректные названия

«Вашингтон Кто-то там» «должен немедленно сменить название на “Вашингтон Редскинз”, — написал Трамп в социальных сетях. — Иначе я не буду заключать с ними сделку о строительстве стадиона. Бренд стал бы гораздо ценнее, и такое решение вызвало бы всеобщее одобрение. То же самое должно произойти и с “Кливленд Индианс”, одной из шести первых бейсбольных команд с богатым прошлым. Наш великий индейский народ хочет этого. У них систематически отнимают наследие и престиж. Но сейчас другие времена, чем три-четыре года назад. Мы — страна страсти и здравого смысла. Владельцы клубов, действуйте! Сделаем индейцев снова великими!».