«Сделаем индейцев снова великими». Трамп требует вернуть спортивным командам неполиткорректные названия

Отказ от «страсти и здравого смысла» грозит крупными финансовыми проблемами коллективам из Вашингтона и Кливленда
В рамках празднования полугода с начала своего второго президентского срока лидер США Дональд Трамп выступил с серией новых эпатажных инициатив, в том числе в сфере спорта. В частности, 79-летний политик призвал участника Национальной конференции по американскому футболу (NFL) «Вашингтон Коммандерс» вернуться к прежнему названию «Редскинз» («Краснокожие»). Отказ от исторического «расистского» имени произошел в 2020 году в рамках кампании BLM. Если сейчас «Вашингтон» не прислушается к рекомендациям главы Белого дома, правительство грозит сорвать сделку по строительству нового стадиона для столичной команды в округе Колумбия. Под раздачу может попасть и бейсбольная команда «Кливленд Гардианс», которая в 2021 году из политкорректных соображений отказалась от названия «Индианс».
Команды с богатым прошлым
«Вашингтон Кто-то там» «должен немедленно сменить название на “Вашингтон Редскинз”, — написал Трамп в социальных сетях. — Иначе я не буду заключать с ними сделку о строительстве стадиона. Бренд стал бы гораздо ценнее, и такое решение вызвало бы всеобщее одобрение. То же самое должно произойти и с “Кливленд Индианс”, одной из шести первых бейсбольных команд с богатым прошлым. Наш великий индейский народ хочет этого. У них систематически отнимают наследие и престиж. Но сейчас другие времена, чем три-четыре года назад. Мы — страна страсти и здравого смысла. Владельцы клубов, действуйте! Сделаем индейцев снова великими!».
Последняя фраза является отсылом к лозунгу MAGA (Make America Great Again — англ. «Сделаем Америку снова великой»), который красной линией проходит через весь второй президентский срок Трампа и предполагает возвращение страны к консервативным ценностям после четырех лет разгула либеральной идеологии. Правда, в последние пару месяцев многие политики правого толка разочаровались в лидере, которого привели к власти. Среди претензий к Белому дому — возобновление помощи Украине, безумная бюджетная и внешнеторговая политика, а также дело осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, с которым Трамп общался почти 15 лет. Нападки на нейминг спортивных клубов многие воспринимают именно как попытку отвлечь внимание от скандала вокруг расследования деятельности умершего в тюрьме Эпштейна.
В посте о «Кливленд Гардианс» президент США раскритиковал бывшего американского сенатора и своего однопартийца Мэтта Долана. Этот политик из Огайо, владеющий долей в бейсбольной франшизе, в 2022 и 2024 годах проиграл выборы «из-за нелепой смены названия». Правда, в самом «Кливленде» заявили, что не горят желанием отматывать свой ребрендинг назад. «Я понимаю, что существуют разные точки зрения на решение, принятое нами несколько лет назад, — заявил в интервью The Athletic президент “Гардианс” Крис Антонетти. — Но последние четыре года мы развивали нынешний бренд и с энтузиазмом смотрим в его будущее».
Негативный контекст
Многократные победители Супербоула из Вашингтона вывели из обращения название «Редскинз» в июле 2020 года — якобы после угроз спонсоров разорвать отношения, если команда сохранит прежний «расистский бренд». Если в русском языке слово «краснокожие» не несет негативного окраса, то в Америке в разгар кампании MAGA оно воспринималось как неуместное в публичном пространстве. В процессе ребрендинга был заменен и исторический логотип клуба — профиль индейского вождя, который в прошлом был предложен самими же представителями коренного населения — Национальным конгрессом американских индейцев.
Американские команды и раньше корректировали свои названия ради политкорректности. Так, в 1995 году клуб НБА «Washington Bullets» (пули) превратился в «Washington Wizards» (волшебники), поскольку его владельцы считали неудачным отсыл к насилию и огнестрельному оружию. Но в случае с «Редскинз» контекст получился еще хуже. Дело в том, что эта команда была основана бизнесменом Джорджем Престоном Маршаллом, который являлся сторонником расовой сегрегации. Он до последнего отказывался подписывать темнокожих игроков — пока власти в 1962 году не пригрозили аннулировать «Вашингтону» договор аренды стадиона. Трамп в 2020-м выступал против переименования «Редскинз», но тогда его не послушали. Теперь президент США, видимо, намерен взять реванш.
Что касается бейсбольной франшизы «Кливленд Индианс», то она находилось под ударом защитников прав коренных народов с 2018 года. Тогда клубу пришлось отказаться от своего знаменитого логотипа с изображением улыбающегося индейца под названием «Вождь Ваху» — его сочли карикатурным и расистским. А в 2021-м «индейцев» в названии сменили политкорректные «стражи» («Гардианс»). Правда, перемены негативно сказались на популярности «Кливленда» и «Вашингтона». Согласно опросам, почти половина болельщиков не приняла новые названия. Так что новый владелец «Коммандерс» Джош Харрис еще в 2023-м году говорил о желании вернуться к «Краснокожим». За это же выступали многие индейские организации, утверждавшие, что люди, лоббировавшие переименования, «финансировались фондом Сороса и другими левыми организациями».
В рамках кампании BLM (Black Lives Matter, «Жизни черных имеют значение») в Северной Америке ликвидированы многие названия, связанные с коренными народам. Например, выяснилось, что слово «эскимос» у аборигенов Аляски и Канады является ругательным (означающим «тот, кто ест рыбу сырой»), а корректное название данной нации — инуиты. В результате была переименована футбольная команда «Эдмонтон Эскимос», а также знаменитое мороженое эскимо. Также с карты штата Калифорния исчезло название столицы зимней Олимпиады-1960 Скво-Вэлли («Долина Скво»). На сленге в США индейское слово «скво» приобрело негативный окрас и означало «тупая падшая женщина». Теперь это место называется Палисадес Тахо, однако «страсть и здравый смысл» Трампа вполне могут добраться и до этого горного курорта.
Автор: Олег Шамонаев