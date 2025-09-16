Аарон Роджерс сравнялся с Бреттом Фарвом по числу пасовых тачдаунов за карьеру

И Роджерс, и Фарв оформили свой 508-й тачдаун уже после ухода из «Грин-Бэй Пэкерс». Фарв сделал это в составе «Миннесота Вайкингс» в 2010 году, а Роджерс набрал 500-й тачдаун в 18-м туре прошлого сезона за «Нью-Йорк Джетс».