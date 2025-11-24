Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Северная Каролина» под руководством Билла Беличика гарантировала себе отрицательный баланс побед и поражений по итогам сезона

«Северная Каролина» уступила «Дьюку» со счетом 25:32 и получила результат 4−7, что гарантировало команде отрицательный баланс в дебютном сезоне Билла Беличика. Это означает, что «Тар Хилс» не смогут претендовать на участие в боуле по итогам регулярного сезона.

Источник: Спортс"

Под руководством прежнего тренера Мака Брауна команда шесть лет подряд выходила в боулы, но в этом сезоне испытывает серьезные трудности против соперников из крупных конференций. Не удалось обыграть и главного соперника — «Дьюк», что Беличик называл принципиальной задачей, вспоминая годы, когда его отец был помощником тренера в университете Северной Каролины.

Таким образом, Беличик завершит третий сезон подряд с отрицательным балансом — два предыдущих были в «Нью-Ингленд Пэтриотс» и теперь один в студенческом футболе.