«Северная Каролина» под руководством Билла Беличика гарантировала себе отрицательный баланс побед и поражений по итогам сезона

Под руководством прежнего тренера Мака Брауна команда шесть лет подряд выходила в боулы, но в этом сезоне испытывает серьезные трудности против соперников из крупных конференций. Не удалось обыграть и главного соперника — «Дьюк», что Беличик называл принципиальной задачей, вспоминая годы, когда его отец был помощником тренера в университете Северной Каролины.