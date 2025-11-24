Ричмонд
«Лас-Вегас» отправил в отставку координатора нападения Чипа Келли

«Лас-Вегас Рейдерс» уволили координатора нападения Чипа Келли после поражения от «Кливленд Браунс» (10:24).

Источник: Спортс"

Главный тренер Пит Кэрролл заявил, что поблагодарил Келли за работу и пожелал удачи. Команда идет 2−9 в его дебютном сезоне, а нападение при Келли три матча подряд не набирало больше 16 очков.

Келли вернулся в НФЛ после чемпионского сезона в «Огайо Стейт», а «Лас-Вегас» сделал его самым высокооплачиваемым координатором лиги. Однако его возвращение в НФЛ продлилось лишь 11 игр. Нападение отличалось нестабильной игрой квотербека Джино Смита (13 перехватов — худший показатель в НФЛ) и неэффективным использованием раннинбека-новичка Эштона Дженти.

В матче с «Кливлендом» Смит попал под сэк 10 раз, а Дженти набрал 50 ярдов за 17 выносов. В 11 играх при Келли «Рейдерс» лишь четыре раза превышали отметку в 20 очков за матч.