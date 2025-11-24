Ричмонд
Бейкер Мейфилд не доиграл матч с «Рэмс» из-за травмы плеча

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Бейкер Мейфилд покинул поле в матче против «Лос-Анджелес Рэмс» (7:34) из-за травмы левого плеча и не вернулся в игру.

Источник: Спортс"

Мейфилд получил повреждение во второй четверти после тачдаун-паса на Теза Джонсона и вскоре отправился в медицинскую палатку, придерживая левую руку. Он вернулся на следующем владении, однако на последнем розыгрыше в первой половине бросил мяч изо всех сил и упал на одно колено от боли.

После перерыва Мейфилд вышел из раздевалки с рукой в фиксирующей повязке. Главный тренер Тодд Боулс сообщил, что у квотербека растяжение плечевого сустава, и в понедельник ему предстоит пройти МРТ.

При счете 7:31 его заменил Тедди Бриджуотер. За половину игры Мейфилд реализовал 9 из 19 передач на 41 ярд, с тачдауном и двумя перехватами, а также совершил четыре выноса на 19 ярдов.