Бейкер Мейфилд не доиграл матч с «Рэмс» из-за травмы плеча

Мейфилд получил повреждение во второй четверти после тачдаун-паса на Теза Джонсона и вскоре отправился в медицинскую палатку, придерживая левую руку. Он вернулся на следующем владении, однако на последнем розыгрыше в первой половине бросил мяч изо всех сил и упал на одно колено от боли.
После перерыва Мейфилд вышел из раздевалки с рукой в фиксирующей повязке. Главный тренер Тодд Боулс сообщил, что у квотербека растяжение плечевого сустава, и в понедельник ему предстоит пройти МРТ.
При счете 7:31 его заменил Тедди Бриджуотер. За половину игры Мейфилд реализовал 9 из 19 передач на 41 ярд, с тачдауном и двумя перехватами, а также совершил четыре выноса на 19 ярдов.