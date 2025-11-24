Бейкер Мейфилд не доиграл матч с «Рэмс» из-за травмы плеча

Мейфилд получил повреждение во второй четверти после тачдаун-паса на Теза Джонсона и вскоре отправился в медицинскую палатку, придерживая левую руку. Он вернулся на следующем владении, однако на последнем розыгрыше в первой половине бросил мяч изо всех сил и упал на одно колено от боли.