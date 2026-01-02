Трой Эйкмен стал консультантом «Майами» в вопросе поисков генерального менеджера

«Майами» расстался с генеральным менеджером Крисом Гриром 31 октября. За более чем девять сезонов при нем клуб не одержал ни одной победы в плей-офф, продлив серию без выигранных матчей на вылет до 25 лет. В последний раз полноценный поиск генерального менеджера «Долфинс» проводили в 2014 году.