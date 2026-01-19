Группа Green Day станет хедлайнером церемонии открытия Супербоула

Супербоул пройдет 8 февраля на стадионе Levi’s в Калифорнии. Церемония открытия состоится перед развлекательной программой, в рамках которой Чарли Пут исполнит гимн США, Брэнди Карлайл споет «America the Beautiful», а Коко Джонс исполнит «Lift Every Voice and Sing».
НФЛ объявила, что группа Green Day выступит на церемонии открытия Супербоула 8 февраля на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния. Ожидается, что Билли Джо Армстронг, Майк Дернт и Тре Кул исполнят свои самые известные хиты. Во время их выступления на поле выйдут бывшие обладатели звания MVP Супербоула.
«Мы невероятно рады открыть “Супербоул 60” прямо у себя под боком! Для нас большая честь приветствовать самых ценных игроков, которые внесли свой вклад в эту игру, и открыть вечер для болельщиков со всего мира. Давайте повеселимся! Давайте зажжем!» — сказал Армстронг.
Церемония открытия состоится перед развлекательной программой, в рамках которой Чарли Пут исполнит национальный гимн, Брэнди Карлайл споет «America the Beautiful», а Коко Джонс исполнит «Lift Every Voice and Sing». Также на сцену выйдут глухие артисы Фред Бим и Хулиан Ортис, которые будут переводить песни на язык жестов.
«Чарли, Брэнди и Коко — таланты своего поколения, и для нас большая честь видеть их — наряду с нашими выдающимися глухими артистами — на мировой сцене Супербоула. Этот момент воплощает в себе все лучшее из нашей страны, культуры и живых выступлений», — сказала генеральный директор Roc Nation Дезире Перес.
В сентябре стало известно, что хедлайнером перерыва Супербоула станет пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. По информации инсайдеров, организаторы шоу также рассматривали кандидатуры Тейлор Свифт и Адель. Отмечается, что со Свифт не удалось договориться об условиях. Напомним, что выступающим на Супербоуле не платят гонорар.
В 2025 году в перерыве Супербоула выступал Кендрик Ламар. Шоу рэпера во время прямого эфира смотрели 133,5 млн зрителей. Таким образом, выступление собрало у экранов аудиторию больше, чем у самого Суперкубка, который, по данным телесети Fox Sports, смотрели 126 млн человек. Просмотры выступления Ламара также побили рекорд халфтайм-шоу Майкла Джексона в 1993 году, которое смотрели 133,4 млн зрителей.
Супербоул был впервые проведен в 1966 году, когда Футбольная национальная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении и образовали две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой конференции, и победитель получает Кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда «Грин-Бей Пэкерс» выиграла первые два Супербоула (1966 и 1967). В этом году Супербоул пройдет в 60-й раз.