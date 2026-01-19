Группа Green Day станет хедлайнером церемонии открытия Супербоула

Супербоул был впервые проведен в 1966 году, когда Футбольная национальная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении и образовали две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой конференции, и победитель получает Кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда «Грин-Бей Пэкерс» выиграла первые два Супербоула (1966 и 1967). В этом году Супербоул пройдет в 60-й раз.