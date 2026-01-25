Бейкер Мейфилд — о назначении Стефански в «Фэлконс»: «Жду звонка с тех пор, как меня вышвырнули, как кусок мусора»

В 2020 году Мейфилд помог «Кливленду» выйти в плей-офф. В межсезонье-2022 «Браунс» обменяли из «Хьюстон Тексанс» Уотсона и продлили с ним контракт на рекордную сумму, после чего Мейфилд запросил обмен. Его отправили в «Каролина Пэнтерс» за выбор пятого раунда, а позже он был отчислен и на короткий период присоединился к «Лос-Анджелес Рэмс».