«Балтимор» назначил главным тренером координатора защиты «Чарджерс» Джесси Минтера

До назначения Минтер четыре сезона работал под руководством Джима Харбо — в университете Мичигана (2022−2023) и «Чарджерс» (2024−2025). Ранее он входил в штаб «Балтимора» в 2017—2020 годах в роли ассистента по защите. Под его руководством защита «Чарджерс» с начала сезона-2024 входила в топ-5 НФЛ по пропущенным очкам, общему числу ярдов, ярдам на пасе, перехватам и эффективности в красной зоне.