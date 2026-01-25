ФБР расследует обстоятельства смерти владельца «Колтс» Джима Ирсея

Ирсей умер в отеле «Беверли-Хиллз», где в то же время находился и Арутюнян, лечивший его перед смертью. Ирсей ранее открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, включая несколько передозировок, одна из которых едва не закончилась летальным исходом. После его смерти владельцами «Колтс» стали его дочери — Карли Ирсей-Гордон, Кейси Фойт и Кейлен Джексон.