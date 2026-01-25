Ричмонд
ФБР расследует обстоятельства смерти владельца «Колтс» Джима Ирсея

«Индианаполис Колтс» подтвердили наличие расследования ФБР, связанного со смертью бывшего владельца клуба Джима Ирсея. Речь идет о возможной причастности врача, который, по сообщениям СМИ, назначал Ирсею обезболивающие препараты и кетамин.

Источник: Спортс"

Ирсей скончался в мае прошлого года в возрасте 65 лет. Причиной смерти был назван сердечный приступ.

Как сообщает The Washington Post, ФБР запрашивает документы и информацию, связанную со смертью Ирсея, его употреблением веществ и взаимоотношениями с доктором Гарри Арутюняном — специалистом по лечению зависимостей из Калифорнии.

Ирсей умер в отеле «Беверли-Хиллз», где в то же время находился и Арутюнян, лечивший его перед смертью. Ирсей ранее открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, включая несколько передозировок, одна из которых едва не закончилась летальным исходом. После его смерти владельцами «Колтс» стали его дочери — Карли Ирсей-Гордон, Кейси Фойт и Кейлен Джексон.