Квотербек Фернандо Мендоса объявил о выходе на драфт НФЛ. Это фаворит на первый выбор

В своем единственном сезоне в «Индиане» Мендоса привел команду к результату 16−0. В 16 матчах он набрал 3535 ярдов на пасе, сделал 41 тачдаун и допустил шесть перехватов при точности 72%, а также набрал 276 ярдов и семь тачдаунов на выносе.