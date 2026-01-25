Ричмонд
Квотербек Фернандо Мендоса объявил о выходе на драфт НФЛ. Это фаворит на первый выбор

Квотербек университета Индианы Фернандо Мендоса, обладатель приза Хайсмана по итогам сезона-2025, сообщил, что намерен выставиться на драфт НФЛ-2026. Мендосе 22 года.

Источник: Спортс"

В своем единственном сезоне в «Индиане» Мендоса привел команду к результату 16−0. В 16 матчах он набрал 3535 ярдов на пасе, сделал 41 тачдаун и допустил шесть перехватов при точности 72%, а также набрал 276 ярдов и семь тачдаунов на выносе.

В матче за титул чемпионов страны против «Майами» Мендоса получил несколько жестких ударов, включая три сэка, но завершил игру результативным выносом на 12 ярдов на четвертой попытке. Матч посетили представители «Лас-Вегас Рейдерс», владеющие первым общим выбором на драфте, включая владельца Марка Дэвиса, генерального менеджера Джона Спайтека и миноритарного владельца Тома Брэди.

До перехода в «Индиану» Мендоса выступал за университет Калифорнии, где за два сезона набрал 4712 ярдов на пасе, сделал 30 тачдаунов и 16 перехватов, а также занес четыре тачдауна на выносе.