Филип Риверс прошел собеседование на пост главного тренера «Баффало»

В собеседовании помимо руководителей клуба также принимал участие квотербек «Баффало» Джош Аллен. Ранее Риверс заявлял, что после краткого возвращения в НФЛ в 2025 году планирует вернуться в Алабаму и сосредоточиться на школьном футболе, где он работает тренером и где играет его сын.
«Я действительно считаю, и говорю это максимально скромно, что мог бы тренировать на этом уровне. Я достаточно хорошо понимаю игру, игроков и лидерскую составляющую. Но это не то, чем я сейчас целенаправленно занимаюсь. Последние недели научили меня жить одним днем», — говорил Риверс в начале января.
44-летний Риверс, восьмикратный участник Матча звезд, вернулся в НФЛ в 2025 году и провел три матча в стартовом составе «Индианаполис Колтс», когда команда пыталась сохранить шансы на плей-офф. Несмотря на заявления о планах вне НФЛ, клубы начали изучать возможность его перехода в тренерскую сферу на фоне большого числа вакансий в это межсезонье.
Если Риверс будет назначен главным тренером, он станет редким примером игрока, который перешел на эту должность практически сразу после завершения карьеры. Последним таким случаем был Норм Ван Броклин, ставший главным тренером «Миннесоты» в 1961 году спустя год после завершения игровой карьеры.