Умер легендарный квотербек «Сан-Франциско», MVP сезона-1970 Джон Броди

Уроженец Сан-Франциско, Броди родился 14 августа 1935 года. В Стэнфорде он попал в символическую сборную страны по гольфу, но выбрал американский футбол и был задрафтован «Фотинайнерс» под третьим номером в 1957 году. После завершения карьеры работал аналитиком NBC Sports по НФЛ и гольфу, а затем выступал в Senior PGA Tour.