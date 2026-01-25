Умер легендарный квотербек «Сан-Франциско», MVP сезона-1970 Джон Броди

Броди провел в «Сан-Франциско» рекордные для клуба 17 сезонов (1957−1973), вывел команду в финалы НФК в 1970 и 1971 годах и стал MVP НФЛ по итогам сезона-1970. Тогда он лидировал в лиге по пасовым ярдам (2941) и тачдаунам (24), выиграл с «Фотинайнерс» дивизион Запад НФК и вышел в финал конференции.
В истории «Сан-Франциско», где позже блистали такие квотербеки, как Джо Монтана и Стив Янг, Броди стал первым игроком клуба, выигравшим награду MVP лиги. Его 12-й номер выведен из обращения. Он также стал членом первого выпуска Зала славы «Фотинайнерс».
За карьеру Броди выполнил 2469 точных передач на 31 548 ярдов и 214 тачдаунов. Он дважды участвовал в Матче звезд и выиграл награду «Возвращение года» в 1965 году. В том сезоне он установил личные рекорды по пасовым ярдам (3112) и тачдаунам (30), став лидером НФЛ по обоим показателям.
Уроженец Сан-Франциско, Броди родился 14 августа 1935 года. В Стэнфорде он попал в символическую сборную страны по гольфу, но выбрал американский футбол и был задрафтован «Фотинайнерс» под третьим номером в 1957 году. После завершения карьеры работал аналитиком NBC Sports по НФЛ и гольфу, а затем выступал в Senior PGA Tour.