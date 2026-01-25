Ричмонд
«Питтсбург» планирует назначить главным тренером Майка Маккарти

«Питтсбург Стилерс» планируют назначить Майка Маккарти следующим главным тренером команды, сообщил инсайдер ESPN Адам Шефтер.

Источник: Спортс"

Маккарти провел пять сезонов в «Даллас Каубойс», однако после сезона-2024 стороны не смогли договориться о продлении контракта, после чего «Каубойс» повысили до должности главного тренера Брайана Шоттенхаймера.

За время работы в «Далласе» Маккарти одержал 49 побед при 35 поражениях в регулярном сезоне, но в плей-офф его команды показали результат 1−3. Ранее он выиграл шесть титулов дивизиона Север НФК в период с 2006 по 2018 год, возглавляя «Грин-Бэй Пэкерс».

62-летний Маккарти сменит Майка Томлина, который ранее в этом месяце покинул пост главного тренера после 19 сезонов в «Стилерс». В сезоне-2010 Маккарти выиграл Супербоул XLV с «Пэкерс», обыграв как раз «Питтсбург». Последний титул клуба из Пенсильвании был завоеван по итогам сезона-2008 под руководством Томлина.

За 18 сезонов в роли главного тренера Маккарти 12 раз выводил команды в плей-офф, имеет результат 11−11 в матчах навылет и восемь чемпионских титулов в дивизионах. На его счету 174 победы в регулярных сезонах — 13-й показатель в истории НФЛ.