«Питтсбург» планирует назначить главным тренером Майка Маккарти

За время работы в «Далласе» Маккарти одержал 49 побед при 35 поражениях в регулярном сезоне, но в плей-офф его команды показали результат 1−3. Ранее он выиграл шесть титулов дивизиона Север НФК в период с 2006 по 2018 год, возглавляя «Грин-Бэй Пэкерс».