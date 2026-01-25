«Грин-Бэй» назначит бывшего главного тренера «Аризоны» Джонатана Гэннона на пост координатора защиты

Гэннон сменит Джеффа Хэфли, который на прошлой неделе был назначен главным тренером «Майами Долфинс» после двух сезонов работы в «Грин-Бэй». В составе защиты команды остаются ди-энд Майка Парсонс, включенный в первую символическую сборную сезона, и сейфти Зейвьер Маккинни, попавший во вторую сборную. Гэннон станет четвертым координатором защиты за восемь сезонов Мэтта Лафлера во главе клуба.