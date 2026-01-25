«Грин-Бэй» назначит бывшего главного тренера «Аризоны» Джонатана Гэннона на пост координатора защиты

Гэннон сменит Джеффа Хэфли, который на прошлой неделе был назначен главным тренером «Майами Долфинс» после двух сезонов работы в «Грин-Бэй». В составе защиты команды остаются ди-энд Майка Парсонс, включенный в первую символическую сборную сезона, и сейфти Зейвьер Маккинни, попавший во вторую сборную. Гэннон станет четвертым координатором защиты за восемь сезонов Мэтта Лафлера во главе клуба.
Хэфли пришел в «Пэкерс» после увольнений Майка Петтина и Джо Бэрри. Сам Гэннон был уволен из «Аризоны» после сезона с результатом 3−14 и завершил трехлетний период в качестве главного тренера с результатом 15−36. Источник сообщил ESPN, что Лафлер высоко оценил опыт Гэннона в роли главного тренера.
Также сообщалось, что интерес к Гэннону проявляли Джим Харбо и Джон Харбо для вакансий координатора защиты в «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Нью-Йорк Джайентс». Назначение Гэннона лишило «Грин-Бэй» возможности провести интервью с ассистентом главного тренера и координатором пасовой защиты «Денвер Бронкос» Джимом Леонхардом, поскольку «Бронкос» продолжают выступление в плей-офф.
43-летний Гэннон ранее два сезона (2021−2022) работал координатором защиты «Филадельфия Иглс».