В Сиэтле прошел чемпионский парад «Сихокс»

По оценкам властей, почти миллион болельщиков «Сиэтл Сихокс» заполнили улицы центра города во время чемпионского парада после победы в Супербоуле LX. Празднование началось на стадионе «Люмен Филд», где перед заполненной ареной выступили генеральный менеджер Джон Шнайдер, главный тренер Майк Макдоналд и игроки команды.