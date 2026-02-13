В Сиэтле прошел чемпионский парад «Сихокс»

Макдоналд в обращении к болельщикам поблагодарил фанатов, отметив единство команды и города. Шнайдер посвятил победу покойному владельцу клуба Полу Аллену и поблагодарил Джоди Аллен за руководство организацией.
Сам парад прошел по трехкилометровому маршруту в центре Сиэтла. К утру толпы вдоль улиц местами превышали 30 метров в глубину, многие болельщики занимали места с ночи.
Городские власти заранее перекрыли улицы и призвали пользоваться общественным транспортом, учитывая опыт парада 2014 года, когда на мероприятие вышли около 700 тысяч человек. По данным Reuters, нынешнее празднование стало самым массовым в истории клуба.