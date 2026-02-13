Экс-защитник «Питтсбурга» Джоуи Портер раскритиковал Бена Ротлисбергера: «Он не был хорошим товарищем по команде»

Отдельно Портер высказался о назначении Ротлисбергера капитаном. «Мы голосовали за капитанов. Тебя должны были выбрать. Он попал в эпоху, когда ему просто дали капитанскую нашивку — потому что если бы не дали, он бы устроил истерику. Но за него бы никто не проголосовал, потому что у него нет качеств капитана», — заявил Портер.