Экс-защитник «Питтсбурга» Джоуи Портер раскритиковал Бена Ротлисбергера: «Он не был хорошим товарищем по команде»

Бывший лайнбекер «Питтсбург Стилерс» Джоуи Портер заявил, что квотербек Бен Ротлисбергер «не был хорошим товарищем по команде и человеком». В подкасте он сказал: «Мы выиграли с ним Супербоул, но его не назвать хорошим человеком. Он это знает. Все на базе “Стилерс” это знают, но мы его защищали как нашего квотербека».
Портер также обвинил Ротлисбергера и экс-лайнбекера Джеймса Харрисона в том, что они «нарушили законы братства», обсуждая внутренние дела клуба и критикуя Майка Томлина в своих подкастах. «Из всех, кто мог бы говорить, он точно не должен был брать микрофон и обсуждать дела “Стилерс”. Если уж говорить о делах команды, то у него самого рыльце в пуху», — заявил Портер.
Он вспомнил эпизоды из начала карьеры квотербека, утверждая, что тот отказывался подписывать сувениры для семей партнеров по команде. «Ты новичок, молодой парень. Ты не можешь говорить моим ветеранам, что ты слишком крут, чтобы подписывать автографы для них. Кто вообще слишком крут, чтобы расписаться для партнера по команде? Я такое не понимаю», — сказал Портер.
Отдельно Портер высказался о назначении Ротлисбергера капитаном. «Мы голосовали за капитанов. Тебя должны были выбрать. Он попал в эпоху, когда ему просто дали капитанскую нашивку — потому что если бы не дали, он бы устроил истерику. Но за него бы никто не проголосовал, потому что у него нет качеств капитана», — заявил Портер.
Представители Ротлисбергера не ответили на запрос о комментарии. Ранее квотербек в своем подкасте критиковал Томлина, однако позже уточнил: «Я лишь сказал, что если тренер захочет перемен, он имеет на это право — я не говорил, что он должен уйти».