«Канзас-Сити» изменил условия контракта Патрика Махоумса и освободил более $43 млн под потолком зарплат

Подобная схема предполагает перераспределение выплат в виде бонуса, который равномерно распределяется на оставшиеся годы контракта, что позволяет перенести часть нагрузки на будущие сезоны. Махоумс подписал 10-летний контракт на $450 млн в июле 2020 года, и возможность подобных изменений изначально закладывалась в структуру соглашения.