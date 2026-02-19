Ричмонд
«Канзас-Сити» изменил условия контракта Патрика Махоумса и освободил более $43 млн под потолком зарплат

«Канзас-Сити Чифс» перевели $44,1 млн оклада Патрика Махоумса за сезон-2026 в полностью гарантированный бонус за нахождение в составе, освободив $43,6 млн под потолком зарплат.

Источник: Спортс"

После изменений контракт Махоумса, восстанавливающегося после травмы колена, будет учитываться под потолком-2026 на $34,7 млн вместо прежних $78,2 млн.

Подобная схема предполагает перераспределение выплат в виде бонуса, который равномерно распределяется на оставшиеся годы контракта, что позволяет перенести часть нагрузки на будущие сезоны. Махоумс подписал 10-летний контракт на $450 млн в июле 2020 года, и возможность подобных изменений изначально закладывалась в структуру соглашения.

До внесения изменений «Канзас-Сити» превышал потолок более чем на $50 млн, сейчас клуб остается примерно на $11 млн выше лимита.