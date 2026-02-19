«Канзас-Сити» изменил условия контракта Патрика Махоумса и освободил более $43 млн под потолком зарплат

После изменений контракт Махоумса, восстанавливающегося после травмы колена, будет учитываться под потолком-2026 на $34,7 млн вместо прежних $78,2 млн.
Подобная схема предполагает перераспределение выплат в виде бонуса, который равномерно распределяется на оставшиеся годы контракта, что позволяет перенести часть нагрузки на будущие сезоны. Махоумс подписал 10-летний контракт на $450 млн в июле 2020 года, и возможность подобных изменений изначально закладывалась в структуру соглашения.
До внесения изменений «Канзас-Сити» превышал потолок более чем на $50 млн, сейчас клуб остается примерно на $11 млн выше лимита.