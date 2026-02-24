«Сан-Франциско» установит рекорд НФЛ по суммарной дистанции перелетов в сезоне-2026

«Сан-Франциско Фотинайнерс» в сезоне-2026 предстоит провести матчи в Австралии и Мехико, что, как ожидается, приведет к рекордному показателю по суммарному расстоянию перелетов за один сезон в истории НФЛ. Игра против «Лос-Анджелес Рэмс» в Австралии предварительно запланирована на первую неделю и может пройти 9 сентября.