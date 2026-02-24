Ричмонд
«Сан-Франциско» установит рекорд НФЛ по суммарной дистанции перелетов в сезоне-2026

«Сан-Франциско Фотинайнерс» в сезоне-2026 предстоит провести матчи в Австралии и Мехико, что, как ожидается, приведет к рекордному показателю по суммарному расстоянию перелетов за один сезон в истории НФЛ.

«Сан-Франциско Фотинайнерс» в сезоне-2026 предстоит провести матчи в Австралии и Мехико, что, как ожидается, приведет к рекордному показателю по суммарному расстоянию перелетов за один сезон в истории НФЛ. Игра против «Лос-Анджелес Рэмс» в Австралии предварительно запланирована на первую неделю и может пройти 9 сентября.

По информации The Athletic, встречу могут назначить на среду, чтобы обе команды получили дополнительное время на восстановление перед матчами второго тура. Первый четверг сезона при этом останется за действующим чемпионом — «Сиэтл Сихокс».

Ранее главный тренер Кайл Шенахен выражал недовольство плотностью календаря в конце сезона-2025. С 16-го тура до дивизионного раунда плей-офф «Фотинайнерс» провели пять матчей за 26 дней, включая игры в понедельник, воскресенье и субботу в трех заключительных турах регулярного чемпионата.

В матче в Мехико «Сан-Франциско» будет номинальным хозяином. Среди выездных соперников вне дивизиона в сезоне-2026 — «Канзас-Сити Чифс», «Даллас Каубойс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Атланта Фэлконс».