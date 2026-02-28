«Джексонвилл» и «Вашингтон» сыграют в Лондоне в сезоне-2026

«Джегуарс» также проведут встречу на «Уэмбли» в рамках многолетнего соглашения о матчах в Великобритании. Для «Джексонвилла» это будет третий случай проведения двух игр подряд в Великобритании. С 2013 года клуб сыграл 14 матчей регулярного чемпионата в Лондоне — 11 на «Уэмбли» и три на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».