«Сиэтл» не будет использовать франчайз-тег в отношении Кеннета Уокера. MVP Супербоула станет свободным агентом

Теперь у клуба остается два варианта: договориться с игроком о новом контракте до открытия рынка свободных агентов 11 марта или отпустить его в другую команду.
В Супербоуле LX Уокер набрал 161 ярд суммарно и был признан самым ценным игроком матча.
У «Сиэтла» на рынок свободных агентов выходят сразу несколько футболистов. Среди них ресивер и возвращающий Рашид Шахид, эдж-рашер Бойе Мафе, а также ди-беки Тарик Вулен, Джош Джоуб и Коби Брайант.
За четыре сезона в НФЛ Уокер лишь дважды преодолевал отметку в 1000 ярдов на выносе и долгое время делил нагрузку в бэкфилде с Заком Шарбоннеем, пока тот не получил травму в плей-офф.