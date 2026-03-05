Ричмонд
«Сиэтл» не будет использовать франчайз-тег в отношении Кеннета Уокера. MVP Супербоула станет свободным агентом

«Сиэтл Сихокс» не стали использовать франчайз-тег на раннинбеке Кеннете Уокере до дедлайна, который истек во вторник.

Источник: Спортс"

Теперь у клуба остается два варианта: договориться с игроком о новом контракте до открытия рынка свободных агентов 11 марта или отпустить его в другую команду.

В Супербоуле LX Уокер набрал 161 ярд суммарно и был признан самым ценным игроком матча.

У «Сиэтла» на рынок свободных агентов выходят сразу несколько футболистов. Среди них ресивер и возвращающий Рашид Шахид, эдж-рашер Бойе Мафе, а также ди-беки Тарик Вулен, Джош Джоуб и Коби Брайант.

За четыре сезона в НФЛ Уокер лишь дважды преодолевал отметку в 1000 ярдов на выносе и долгое время делил нагрузку в бэкфилде с Заком Шарбоннеем, пока тот не получил травму в плей-офф.