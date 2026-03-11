Ричмонд
«Балтимор» отказался от обмена Макса Кросби из «Лас-Вегаса» после медосмотра игрока

«Балтимор Рейвенс» отказались от обмена эдж-рашера Макса Кросби из «Лас-Вегас Рейдерс». По данным инсайдера NFL Network Майка Гарафоло, решение было принято по медицинским причинам.

Источник: Спортс"

Ранее клубы договорились об обмене, по которому «Лас-Вегас» должен был получить два выбора в первом раунде драфта. Сделка не была завершена, поскольку требовала медицинского осмотра и не могла стать официальной до начала нового финансового года в НФЛ.

Кросби уже прибыл в Балтимор, однако после медицинского обследования обмен был отменен. Агент игрока заявил в социальных сетях, что защитник опережает график восстановления после операции на колене.

По данным Spotrac, отмена обмена лишает «Лас-Вегас» около $30 млн под потолком зарплат. Клуб уже договорился о нескольких контрактах на общую сумму более $280 млн.