«Хьюстон» сделал Каими Фейрберна самым высокооплачиваемым кикером в НФЛ

Контракт связывает Фейрберна с «Хьюстоном» до конца сезона-2028. Это также задает ориентир для возможных переговоров между «Даллас Каубойс» и ограниченно свободным агентом Брэндоном Обри, который ранее получил тендер второго раунда.
В сезоне-2025 Фейрберн реализовал 44 из 48 попыток филд-гола — оба показателя стали лучшими в НФЛ. Годом ранее он забил 36 из 42 ударов.
Незадрафтованный выпускник университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, Фейрберн выступает за «Хьюстон Тексанс» с 2017 года. За карьеру он сыграл 138 матчей и реализовал 87,6% попыток филд-гола.