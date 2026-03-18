«Сан-Франциско» договорился о контракте с ресивером Кристианом Кирком

«Сан-Франциско Фотинайнерс» договорились о подписании однолетнего контракта с ресивером Кристианом Кирком. Соглашение может принести игроку до $6 млн.

Источник: Спортс"

29-летний Кирк провел сезон-2025 в «Хьюстон Тексанс», ранее выступая за «Джексонвилл Джегуарс» и «Аризона Кардиналс». В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей, набрав 239 ярдов на приеме (28 приемов, 1 тачдаун).

«Сан-Франциско» активно обновляет группу ресиверов. Ранее клуб подписал Майка Эванса на трехлетний контракт на $42,5 млн, а также планирует расстаться с Брэндоном Айюком, в отношении которого рассматриваются варианты обмена.

За карьеру в НФЛ Кирк набрал 5415 ярдов на приеме и сделал 30 тачдаунов.