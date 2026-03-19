Макс Кросби — о срыве обмена в «Балтимор»: «Одна из самых безумных историй в моей жизни»

Обмен Кросби в «Балтимор» был согласован, однако «Рейвенс» вышли из сделки из-за медицинских вопросов после обследования игрока. Сам Кросби признался, что в моменте испытывал тревогу и не понимал, не возникли ли у него новые проблемы с коленом после операции на мениске.