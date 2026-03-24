Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джексон Смит-Инджигба продлил контракт с «Сиэтлом» на $169 млн. Он стал самым высокооплачиваемым ресивером в истории НФЛ

«Сиэтл Сихокс» продлили контракт с ресивером Джексоном Смит-Инджигбой на четыре года и $168,6 млн. Соглашение включает более $120 млн гарантированных.

Источник: Спортс

Средняя зарплата по контракту составит $42,15 млн за сезон — это рекорд для ресиверов НФЛ. С учетом нового соглашения Смит-Инджигба связан с «Сиэтлом» до конца сезона-2031.

24-летний игрок был признан лучшим игроком нападения НФЛ по итогам сезона-2025. Он провел 17 матчей, набрав 1793 ярда на приеме (119 приемов, 10 тачдаунов), и вошел в первую символическую сборную сезона.

Новый контракт превышает предыдущий рекорд по средней зарплате среди ресиверов, принадлежавший Джамарру Чейзу ($40,25 млн в год).