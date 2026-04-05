В зоопарке Канзаса назвали детеныша носорога в честь центра «Чифс» Крида Хамфри

Зоопарк Rolling Hills в Канзасе назвал новорожденного детеныша носорога в честь центра «Канзас-Сити Чифс» Крида Хамфри.

Источник: Спортс‘’

Носорог родился 8 февраля, а имя ему дали позже. В зоопарке отметили, что выбор связан с «силой, упорством и корнями Среднего Запада», которые ассоциируются с игроком.

«Имя Крид символизирует мощь, решительность и характер — качества, которые мы видим как у этого детеныша, так и у его тезки», — сказал директор зоопарка Райан Ванзант.

Хамфри был выбран «Канзас-Сити» во втором раунде драфта-2021. Он четыре раза подряд участвовал в Матче звезд и дважды становился чемпионом Супербоула в составе команды.