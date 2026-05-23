«Лос-Анджелес Рэмс» продлили контракт с действующим MVP Мэттью Стэффордом

«Лос-Анджелес Рэмс» и квотербек Мэттью Стэффорд договорились о новом контракте. Соглашение рассчитано на один год и $55 млн, а с учетом бонусов может вырасти до $60 млн.

Источник: Спортс‘’

38-летний Стэффорд теперь связан с клубом на ближайшие два сезона. Его предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2026, однако стороны вновь пересмотрели условия соглашения.

В прошлом сезоне Стэффорд был признан самым ценным игроком НФЛ. Он установил личные рекорды по пасовым ярдам (4707), тачдаунам (46) и проценту тачдаунов от передач, а также вывел «Лос-Анджелес» в финал НФК, где команда уступила «Сиэтл Сихокс».

Несмотря на выбор квотербека Тая Симпсона под 13-м номером драфта-2026, «Рэмс» продолжают делать ставку на борьбу за титул со Стэффордом в роли игрока стартового состава. В межсезонье клуб также усилил состав, приобретя корнербека Трента Макдаффи у «Канзас-Сити Чифс».