Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Джайентс» продлили контракт с генменеджером Джо Шейном

«Нью-Йорк Джайентс» подписали новый многолетний контракт с генеральным менеджером Джо Шейном.

Источник: Спортс‘’

Шейн занимает пост с 2022 года. За это время команда одержала 22 победы при 45 поражениях и один раз вышла в плей-офф. Несмотря на результат 4−13 в прошлом сезоне, клуб сохранил Шейна после увольнения главного тренера Брайана Дейболла.

Именно Шейн руководил поиском нового главного тренера, которым стал Джон Харбо. При этом структура управления изменилась: Харбо теперь напрямую подчиняется владельцам клуба, а не генеральному менеджеру.

По информации источников, между Шейном и Харбо сложились хорошие рабочие отношения во время рынка свободных агентов и драфта. Руководство рассчитывает, что они совместно проведут перестройку команды.

За время работы Шейн выбрал на драфте ресивера Малика Нейберса, квотербека Джексона Дарта, а также усилил пас-раш за счет Кейвона Тибодо, Абдула Картера и приобретения Брайана Бернса. Кроме того, этой весной «Джайентс» обменяли Декстера Лоуренса в «Цинциннати Бенгалс» и использовали полученные пики на лайнбекера Арвелла Риза и тэкла Фрэнсиса Мауиноа.