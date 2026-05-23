Защитник «Джайентс» Рой Робертсон-Харрис пропустит сезон из-за разрыва ахилла

Травма произошла во время занятия в закрытом помещении, куда команда переместилась из-за дождя. Робертсон-Харрис работал с первым составом и схватился за заднюю поверхность правой ноги в начале тренировки.
Потеря стала серьезным ударом для линии защиты «Джайентс», которая уже проходит перестройку после обмена Декстера Лоуренса в «Цинциннати Бенгалс». Робертсон-Харрис считался одним из основных игроков стартового состава.
В прошлом сезоне 32-летний защитник отыграл все 17 матчей за «Нью-Йорк» в стартовом составе и набрал 35 захватов, три захвата с потерей ярдов и шесть ударов по квотербеку.
После обмена Лоуренса клуб подписал ветеранов Ди Джея Ридера, Шелби Харриса и Леки Фоту, а также рассчитывает на развитие Дариуса Александера и выбранного в шестом раунде Бобби Джеймисона-Трэвиса.