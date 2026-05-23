«Аризона» не может договориться с квотербеком Джакоби Бриссеттом по новому контракту

Квотербек Джакоби Бриссетт и «Аризона Кардиналс» пока не приблизились к договоренности по новому контракту. По данным ESPN, стороны «значительно» расходятся в переговорах.

Источник: Спортс‘’

У 33-летнего игрока оставался последний год по текущему контракту. Его оклад на сезон-2026 составляет $4,9 млн, из которых $1,5 млн гарантированы. На фоне переговоров Бриссетт не участвует в добровольной части межсезонных тренировок команды.

Главный тренер Майк Лафлер заявил, что ситуация с переговорами не изменилась за последние недели, и отметил, что отсутствие квотербека пока не вызывает беспокойства, поскольку занятия носят добровольный характер.

В прошлом сезоне Бриссетт провел 12 матчей в старте за «Аризону», набрав рекордные для себя 3366 ярдов пасом, 23 тачдауна и восемь перехватов. Однако команда завершила сезон с результатом 3−14, а сам квотербек выиграл только один матч.

В межсезонье «Кардиналс» подписали Гарднера Миншью и выбрали Карсона Бека в третьем раунде драфта-2026.