«Аризона» не может договориться с квотербеком Джакоби Бриссеттом по новому контракту

У 33-летнего игрока оставался последний год по текущему контракту. Его оклад на сезон-2026 составляет $4,9 млн, из которых $1,5 млн гарантированы. На фоне переговоров Бриссетт не участвует в добровольной части межсезонных тренировок команды.
Главный тренер Майк Лафлер заявил, что ситуация с переговорами не изменилась за последние недели, и отметил, что отсутствие квотербека пока не вызывает беспокойства, поскольку занятия носят добровольный характер.
В прошлом сезоне Бриссетт провел 12 матчей в старте за «Аризону», набрав рекордные для себя 3366 ярдов пасом, 23 тачдауна и восемь перехватов. Однако команда завершила сезон с результатом 3−14, а сам квотербек выиграл только один матч.
В межсезонье «Кардиналс» подписали Гарднера Миншью и выбрали Карсона Бека в третьем раунде драфта-2026.