Легкоатлетический марафон не вошел в программу Игр БРИКС в Казани

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Забеги на марафонскую дистанцию не включены в легкоатлетическую программу Игр БРИКС, которые пройдут в июне в Казани. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Соревнования легкоатлетов в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 15 по 16 июня.

«В легкоатлетическую программу Игр БРИКС не вошли мужской и женский забеги на марафонскую дистанцию, а также забеги на 10 000 м, — сказала Глущенко. — Ходоки разыграют медали на дистанции 10 000 м, соревнования пройдут на стадионе».

Пресс-атташе ВФЛА также добавила, что на Играх в Казани не будет смешанной беговой эстафеты.