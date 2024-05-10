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13:21 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетический марафон не вошел в программу Игр БРИКС в Казани

Также на турнире не будут проводиться соревнования по бегу на 10 000 м и смешанная эстафета.

Источник: AP 2023

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Забеги на марафонскую дистанцию не включены в легкоатлетическую программу Игр БРИКС, которые пройдут в июне в Казани. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Соревнования легкоатлетов в рамках Игр БРИКС пройдут в Казани с 15 по 16 июня.

«В легкоатлетическую программу Игр БРИКС не вошли мужской и женский забеги на марафонскую дистанцию, а также забеги на 10 000 м, — сказала Глущенко. — Ходоки разыграют медали на дистанции 10 000 м, соревнования пройдут на стадионе».

Пресс-атташе ВФЛА также добавила, что на Играх в Казани не будет смешанной беговой эстафеты.

12 мая в столице Татарстана пройдет Казанский марафон, в рамках которого будут разыграны медали чемпионата России в беге на 42 195 м.

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