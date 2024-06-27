Четверо белорусов вышли в финалы молодежного чемпионата мира по пятиборью

На соревнования заявились шесть представителей белорусской команды — четыре парня и две девушки. Накануне в Александрии состоялась женская квалификация, участие в которой приняли 64 спортсменки, разделенные на две подгруппы. Выступавшая в полуфинале В белоруска Мира Бурая была среди лидеров в фехтовании и плавании, но полоса препятствий была пройдена с одним из худших результатов.



Из-за этой неудачи Бурая выходила на старт лазер-ране в хвосте списка, но благодаря лучшему времени прохождения дистанции вытащила себя на последнюю проходную 18-ю позицию. Из первого полуфинала также квалифицировались 18 девушек, наша Анастасия Малашенока заняла 24-ю строчку.



Сегодня места в финале молодежного чемпионата мира оспаривали мужчины. 87 участников были разбиты на три подгруппы, в каждой из которых разыгрывалось по 12 путевок дальше. Квалификацию успешно преодолели трое наших парней. В первой отборочной группе победу одержал Владислав Мелкозеров, а Владислав Жартун стал 11-м, но при этом на финише белорусов разделили всего шесть секунд.



Из третьей квалификации уверенно отобрался Иван Прытков, занявший место в топ-3. Еще один наш пятиборец Глеб Абабурко перед лазер-раном шел на проходной позиции, но в заключительном виде выступил не так удачно и в итоге стал 15-м. Основная часть мужского и женского финалов запланирована на 29 июня, завтра спортсмены поведут борьбу за очки в фехтовании.