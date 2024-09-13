Чемпионка Парижа-2024 Альфред выиграла в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 100 м

Второе место заняла британская спортсменка Дина Эшер-Смит (10,92), а тройку лидеров замкнула ивуарийская легкоатлетка Мари-Жозе Та Лу Смит (11,05).
Серебряный призёр Олимпиады-2024, чемпионка мира американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон заняла восьмое место с результатом 11,23.
Жюльен Альфред выиграла финальный забег на 100 м на Олимпийских играх 2024 года. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Ша’Карри Ричардсон на Олимпиаде на этой же дистанции заняла второе место с результатом 10,87.