Теннис стоит мессы. Дочь Исинбаевой начинает делать карьеру в Испании

Подробности испанской карьеры дочери всплыли после знаменитого «саморазоблачения» матери, которая в 2023 году объявила: «До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт.



Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые “готовы бросить камень в меня сегодня” лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство».