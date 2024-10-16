Теннис стоит мессы. Дочь Исинбаевой начинает делать карьеру в Испании

Бывшая звезда российского спорта Елена Исинбаева продвигает в Испании спортивную карьеру дочери, выбравшей теннис.
Успех Евы
На теннисной базе Эль Кортихо на острове Гран-Канария с 10 по 13 октября состоялся финал национальной молодежной теннисной серии TDC.
В категории девочек до 10 лет турнир восьми лучших безоговорочно выиграла Ева Петинова. В финале она уверенно победила Марию Гарсию Мартинес со счетом 4:1, 4:1.
Ева Петинова, которой в июне 2024 года исполнилось 10 лет, — дочь Исинбаевой и копьеметателя Никиты Петинова.
Юная теннисистка ранее занималась в академии Патрика Муратоглу в Монако. Затем вместе с семьей она перебралась в Испанию, и уже в 2023 году принимала участие в турнирах на Тенерифе и Гран-Канарии.
Звания «номинального характера»
Подробности испанской карьеры дочери всплыли после знаменитого «саморазоблачения» матери, которая в 2023 году объявила: «До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт.
Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые “готовы бросить камень в меня сегодня” лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство».
Испанский вид
Причиной столь громкого отречения олимпийской чемпионки стала публикация, в котором испанское издание El Digital Sur сообщало, что Исинбаева владеет элитным дуплексом площадью около 200 кв. м в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Кроме того, она имеет также собственность в курортном городке Кальяо Сальвахе.
И, чтобы, не дай бог, все это не отняли, Исинбаева поспешила отречься и от ЦСКА, и от людей, усилиями которых она и стала членом МОК.
Больше того, глава ОКР Станислав Поздняков признался: «Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы ее два года не видели. Это все, что я могу сказать по этой теме».
Благодарность от Баха
Сеанс отречения позволил госпоже Исинбаевой отработать свой срок до истечения полномочий летом 2024 года. Правда, на заключительной сессии она без объяснения причин отсутствовала. Что не помешало Томас Баху похвалить спортсменку: «Мы благодарим Елену Исинбаеву за ее работу в комиссии спортсменов и в других комиссиях и рабочих группах. Ее вклад усилил голос спортсменов в олимпийском движении».
То, что Исинбаева никоим образом не пыталась отстоять интересы соотечественников в последние два года, удивлять не должно — «человеку мира» это не с руки. Да и не было бы никаких благодарностей со стороны Баха, позволь олимпийская чемпионка проявить несогласие с «генеральной линией».
Зато теперь Исинбаева наслаждается жизнь и строит карьеру дочери под небом Испании.
Андрей Сидорчик