В Белоруссии призвали объявить импичмент президенту World Athletics

«Его заботит только своя карьера, а ситуацию с российскими и белорусским атлетами использует в личных целях. Коу претендует сегодня на пост главы МОК, такие подходы вызывают большую озабоченность. Если он возглавит сегодня международное олимпийское движение, а оно уже и так там на ладан дышит, предлагаем призвать членов World Athletics рассмотреть вопрос импичмента, так как его политика направлена на развал олимпийского движения. Пока не поздно», — сказал Ковальчук.