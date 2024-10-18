В Белоруссии призвали объявить импичмент президенту World Athletics

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), кандидату в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) британцу Себастьяну Коу необходимо объявить импичмент, поскольку его политика направлена на разрушение олимпийского движения. Об этом на панельной сессии «Спортивная интеграция на пространстве СНГ, БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Новые возможности» на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.
«Его заботит только своя карьера, а ситуацию с российскими и белорусским атлетами использует в личных целях. Коу претендует сегодня на пост главы МОК, такие подходы вызывают большую озабоченность. Если он возглавит сегодня международное олимпийское движение, а оно уже и так там на ладан дышит, предлагаем призвать членов World Athletics рассмотреть вопрос импичмента, так как его политика направлена на развал олимпийского движения. Пока не поздно», — сказал Ковальчук.
Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава комитета вступит в июне. Помимо Коу, на пост претендуют еще шесть человек. Нынешний президент МОК немец Томас Бах в августе сообщил о решении отказаться от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию с тем, чтобы остаться во главе организации еще на один срок.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.