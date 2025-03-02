Каждый четвертый из проверенных РУСАДА в январе спортсменов является легкоатлетом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четверть всех спортсменов, проверенных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг в январе, являются легкоатлетами. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Всего в январе РУСАДА протестировало 760 спортсменов, из которых 192 являются легкоатлетами.
10 из 192 легкоатлетов были протестированы РУСАДА дважды. Это Иван Афонин, Дарья Белопухова, Бехруз Гульмурадов, Андрей Ищенко, Алена Кожевникова, Анастасия Мадышева, Екатерина Реньжина, Максим Шелих, Данил Вешняков и Евгений Волков (Кунц).
Самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством спортсменами по итогам 2024 года стали бегуньи Светлана Аплачкина и Мария Ермакова, протестированные по 10 раз.