Каждый четвертый из проверенных РУСАДА в январе спортсменов является легкоатлетом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четверть всех спортсменов, проверенных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг в январе, являются легкоатлетами. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.