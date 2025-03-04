Кнороз рассказала, как смогла заработать в 2025 году призовых больше других легкоатлетов

«Талантливый человек талантлив во всем. Это шутка, а, может, и нет, — ответила Кнороз на вопрос, как ей удалось в зимнем сезоне заработать призовых больше других отечественных легкоатлетов. — Но я до сегодняшнего дня даже не знала, что занимаю первое место и в этом плане. Дополнительные призовые — это очень хорошая мотивация, ВФЛА действительно постаралась. Если ты соответствуешь высокому уровню и регулярно выполняешь норматив на чемпионат Европы, то можешь очень хорошо заработать».