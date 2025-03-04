Кнороз рассказала, как смогла заработать в 2025 году призовых больше других легкоатлетов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Полина Кнороз, после девяти этапов серии «Снежная королева» заработавшая больше всех призовых, благодарна Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за предоставлением лишенным возможности выступать за рубежом спортсменам права бороться за достойные деньги на российских турнирах. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
«Талантливый человек талантлив во всем. Это шутка, а, может, и нет, — ответила Кнороз на вопрос, как ей удалось в зимнем сезоне заработать призовых больше других отечественных легкоатлетов. — Но я до сегодняшнего дня даже не знала, что занимаю первое место и в этом плане. Дополнительные призовые — это очень хорошая мотивация, ВФЛА действительно постаралась. Если ты соответствуешь высокому уровню и регулярно выполняешь норматив на чемпионат Европы, то можешь очень хорошо заработать».
Перед началом зимнего сезона руководство ВФЛА приняло решение выплачивать всем спортсменам, выполнившим на «Снежной королеве» норматив для участия в зимнем чемпионате Европы, дополнительно по 300 тысяч рублей. Победители каждого этапа получали автоматически по 130 тысяч. Кнороз с января по февраль одержала победы на пяти турнирах серии и на четырех из них сумела выполнить норматив на чемпионат Европы. Эти успешные выступления позволили ей заработать 1,85 млн рублей.
Второе место по размерам заработанных от ВФЛА призовых занял бегун на 60 метров с барьерами Артем Макаренко с 1,72 млн рублей, третье — бегунья из Белоруссии Эльвира Граборенко (1,55 млн).
Финал легкоатлетической серии «Снежная королева» пройдет с 6 по 7 марта в Москве.