Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике в помещении завершился в Могилеве

Кроме того, в мужской эстафете 4×400 м победу одержала команда Гомельской области, за которую бежали Георгий Манеев, Владислав Сапоненко, Артем Флерко и Владимир Жадько. В этом же виде программы у женщин лучший результат показал квартет из Брестской области в составе Анны Лаврисюк, Екатерины Беланович, Марины Михан и Арины Кравцевич.