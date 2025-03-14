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Открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике в помещении завершился в Могилеве

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике в помещении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях приняли практически все сильнейшие белорусские легкоатлеты. Всего в Могилеве были разыграны 28 комплектов наград (по 14 у мужчин и женщин), победителями Кубка страны во второй и заключительный день турнира стали следующие спортсмены:

— 60 м с барьерами: Максим Андралойть (Гродненская область) и Эльвира Граборенко (Брестская область);

— 200 м: Александр Власюк (Брестская область) и Янина Луценко (Минская область);

— 800 м: Дмитрий Савин (Могилевская область) и Ангелина Равич (Брестская область);

— 3000 м: Павел Небыт (Минская область) и Инна Новик (Брестская область);

— прыжки в длину: Алексей Дудинский (Гродненская область) и Анастасия Дрозд (Могилевская область);

— прыжки в высоту: Максим Недосеков (Витебская область);

— прыжки с шестом: Ирина Жук (Гродненская область).

Кроме того, в мужской эстафете 4×400 м победу одержала команда Гомельской области, за которую бежали Георгий Манеев, Владислав Сапоненко, Артем Флерко и Владимир Жадько. В этом же виде программы у женщин лучший результат показал квартет из Брестской области в составе Анны Лаврисюк, Екатерины Беланович, Марины Михан и Арины Кравцевич.