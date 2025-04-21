Чемпионка ОИ сообщила о банкротстве бизнеса из-за инфляции и цен на электричество в Швеции

«Это очень, очень грустно на самом деле, — сказала Клюфт. — Мы сделали довольно много инвестиций, многое реконструировали. Затем началась ситуация на Украине и все, что с этим связано, — инфляция, высокие процентные ставки и цены на электроэнергию. Мы сделали все возможное, чтобы избежать банкротства, и пытались спасти бизнес до последнего момента. Но нам пришлось подвести черту, и, к сожалению, вот как все вышло».