Исинбаева купила элитную квартиру в Москве после отъезда из России

Сейчас 42-летняя Исинбаева с семьей живет на острове Тенерифе. Она получила вид на жительство в 2022 году, в Испании приобрела таунхаус в ипотеку. В январе этого года Исинбаева прилетала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.