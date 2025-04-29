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Исинбаева купила элитную квартиру в Москве после отъезда из России

Живущая за границей двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приобрела элитную квартиру в Москве после отъезда из России, сообщает SHOT.

Источник: Getty Images

По информации источника, прославленная спортсменка купила жилье в августе 2022 года, когда решила окончательно обосноваться в Испании. Стоимость квартиры на 20-м этаже площадью 120,9 кв. м в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе оценивается примерно в 76 млн рублей.

В 2013 году Исинбаева приобрела квартиру площадью 98,4 кв. м на 22-м этаже в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице.

Сейчас 42-летняя Исинбаева с семьей живет на острове Тенерифе. Она получила вид на жительство в 2022 году, в Испании приобрела таунхаус в ипотеку. В январе этого года Исинбаева прилетала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.

Ранее СМИ сообщили, что ФНС выставила Исинбаевой счет на 1,1 млн рублей.