В России прошел первый международный легкоатлетический старт за долгие годы. И это было круто

«Глядя на их личные, думал мне сейчас по щам надают. У них другое напряжение движений. Да, где-то есть вопросы к технике, но то, как они вкладываются в движение, это просто нечто. Если бы я так мог, то мы бы сейчас говорили о других результатах», — заметил Константин Крылов, выигравший забег на 100 метров у мужчин с личным рекордом и одним из самых быстрых результатов в России последних лет — 10,14 секунды. До повторения рекорда страны, установленного Николаем Юшмановым в 1986 году, Константину не хватило всего четыре сотых, до установления нового рекорда — пять.