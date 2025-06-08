В России прошел первый международный легкоатлетический старт за долгие годы. И это было круто

Строго говоря, в 2024-м в Казань на Игры БРИКС также приезжали иностранцы, но их уровень, увы, оставлял желать лучшего, серьезную конкуренцию нашим легкоатлетам они составить не смогли. Менее года спустя, 8 июня 2025-го, в рамках Недели легкой атлетики в Москве провели 66-й по счету Мемориал Знаменских, и как раз данный старт уже предложил более серьезную конкуренцию, от которой, и это было заметно, наши легкоатлеты уже отвыкли. Более того, некоторые из них даже и не видели сколь-либо сильных иностранцев вживую.
Погода усложняет атлетам жизнь
«Глядя на их личные, думал мне сейчас по щам надают. У них другое напряжение движений. Да, где-то есть вопросы к технике, но то, как они вкладываются в движение, это просто нечто. Если бы я так мог, то мы бы сейчас говорили о других результатах», — заметил Константин Крылов, выигравший забег на 100 метров у мужчин с личным рекордом и одним из самых быстрых результатов в России последних лет — 10,14 секунды. До повторения рекорда страны, установленного Николаем Юшмановым в 1986 году, Константину не хватило всего четыре сотых, до установления нового рекорда — пять.
Этот результат Крылов показал в очень неудобную даже для спринта погоду — под дождем, который иногда переходил в ливень и создавал особенно большие проблемы техническим видам. Дождь, а также особенности стадиона в Лужниках заметно повлияли на разминку всех участников и, соответственно, на результаты.
Подавляющее большинство спортсменов не смогли нормально размяться, для этого просто не было условий — разминочная арена представляла собой футбольное поле, на котором ни пробежку не сделаешь, ни шиповки не наденешь. После начала ливня ситуация осложнилась.
«Я вообще не размялась, мы просто стояли там в накопителе и смотрели, как идет дождь. Задняя поверхность болит сейчас, не знаю даже, что со мной завтра будет», — это слова победительницы в тройном прыжке у женщин Екатерины Коневой, в последней попытке улетевшей на 14,07.
«Шиповки надела только на забег, до этого возможности не было», — призналась Кристина Макаренко, финишировавшая третьей на 100 метров с результатом 11,37. Ставшая второй на этой дистанции еще одна российская спортсменка Юлия Караваева рассказала аналогичную историю — разминка попросту не состоялась, футбольное поле этому не способствовало.
Прелести контактной борьбы
Но если ситуация с погодой не зависела от организаторов, а дорожка в Лужниках — едва ли не единственный вариант в столице, то вот на средних дистанциях и в выносливости у мужчин вылезли уже другие проблемы — отсутствие навыка контактной борьбы.
«Тяжелый забег, пришлось много толкаться, бежать в борьбе, перестраиваться. Я к таким забегам не привык, это наша общая слабость, нужно быть наглее», — Константин Холмогоров, занявший четвертое место на 1500 метров, единственной дисциплине, где Россия осталась без наград.
Проблема отсутствия навыка жесткого бега особенно сильно сказалась на главной надежде российского бега на выносливость последних лет Владимире Никитине. Забег на 5000 метров, в которых стартовал этот спортсмен, поставили заключительной дисциплиной программы, к тому времени дождь почти закончился. Все уже казалось почти идеальным для хорошего, быстрого бега. Более того, под хороший результат даже поставили двух пейсеров — спортсменов, в чью задачу входило задать темп бега на первых кругах.
Бег, однако, пошел по другому сценарию — пейсерам просто не дали выполнить свою работу, заперев их в «коробочку» и замедлив темп до комфортного эфиопам. Затем Никитин, оставшись в лидирующей группе единственным неафриканцем, вышел вперед и постарался добавить темп. Эфиопы выдержали, более того — начали наступать Никитину на ноги. Опасаясь рецидива травмы ахилла, Никитин, который и так собирался бежать на «Знаменских» в кроссовках, а не в шиповках, ушел назад. В итоге группа добралась до последнего круга, начались финишные разборки, в которых Владимир оказался третьим — 13.31,86. Выиграл Мубин Хаджи из Эфиопии (13.31,75).
«Я думал, мне зубы локтем выбьют, — признался Никитин после финиша. — Чуть выходишь обгонять справа — они выставляют локти и не пускают. Вот, кровь на ноге, но это не самое страшное, больше всего я опасался, что на ахилл сзади наступят. Но бег хороший, мне понравилось, я очень доволен».
Довольны в принципе были почти все. Не результатами — погода все-таки сказалась, но атмосферой. После долгих лет междусобойчиков российские спортсмены наконец вышли на старт турнира, где столкнулись в большинстве дисциплин с достойной конкуренцией и равными по силам соперниками.
Главные секунды дня, нужно это признать, показал Крылов на стометровке. В данный момент Константин является безусловным лидером российского мужского спринта, и он мог бы пробежать еще быстрее, даже под дождем, если бы не старт на Никольской 6 июня, который, по словам спортсмена, сказался на его восстановлении и состоянии на «Знаменских». Шоу — это, конечно, хорошо, но шоу должно быть просчитанным и преследовать своей целью результаты, не шоу как таковое. И выставлять немногочисленных российских спринтеров на три забега за два дня (а на «Знаменских» спринт бежали в два раунда) — сомнительная идея.
66-й Мемориал Знаменских стал тем, чего так долго не хватало российской легкой атлетике, с оговорками и плохой погодой, но все равно стал. Таких стартов нужно больше. Как минимум еще один летом, чтобы наши спортсмены наконец почувствовали себя частью чего-то глобального, а не запертыми внутри давно и хорошо изученной песочницы.
Сергей Лисин