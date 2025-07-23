Бегун Алексей Данилов: «400 метров — ужасная дистанция. Первые полчаса после финиша хочется вскрыться»

— Мне кажется, если бы он на 400 метров лупанул, он бы и там все доказал. Но вообще, дистанция ужасная, я серьезно! Если кто-то вдруг захочет попробовать, не стоит. Первые полчаса после финиша хочется вскрыться. 100 и 200 метров по сравнению с этим — легкие ускорения.