Бегун Алексей Данилов: «400 метров — ужасная дистанция. Первые полчаса после финиша хочется вскрыться»

На турнире в Бресте 18-летний Данилов победил на 400 м с результатом 44,56 секунды. Он побил рекорд страны (44,60), установленный Виктором Маркиным еще на Олимпиаде-1980 в Москве, а также превзошел рекорд Европы U20.
— Ты же наверняка в курсе, что в твоем возрасте даже многие будущие мировые звезды не показывали такое время.
— Мне еще первый тренер говорил: «Тебя бог поцеловал в одно место». Ну, вот как есть.
— Тебе на вид с трудом дашь 18 лет, как будто гораздо взрослее.
— Ага, так все говорят. Минимум на 20 выгляжу. Но у меня мама 1,70 с чем-то, отец под два метра ростом. У меня пока 1,90, до Усэйна Болта далеко, сантиметров 7 еще.
— Но ты же 400 метров бегаешь, а не 100 и 200, как он.
— Мне кажется, если бы он на 400 метров лупанул, он бы и там все доказал. Но вообще, дистанция ужасная, я серьезно! Если кто-то вдруг захочет попробовать, не стоит. Первые полчаса после финиша хочется вскрыться. 100 и 200 метров по сравнению с этим — легкие ускорения.
— Серьезно?
— Ну не совсем, конечно. Для спринтеров 100 и 200 метров — это такая же работа. Или вот стайеры в тренировках бегают 20 раз по 400 метров, для них один раз 400 — тоже легкотня, наверное.
Мы со Львом Алексеевичем [Лободиным] в этом сезоне хотели попробовать и на 200 метров тоже. Но когда в апреле травмировал левую ногу, стало не до этого. Если честно, устал травмироваться. Уже трижды правую ногу дергал, теперь вот левая пошла, — сказал Данилов в интервью Спортсу.