Американки выиграли эстафету 4×400 метров с рекордом чемпионатов мира

Спортсменки показали результат 3 минуты 16,61 секунды.

Источник: Reuters

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Женская сборная США одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике в эстафете 4×400 метров с рекордом турнира. Соревнования завершились в воскресенье в Токио.

Американки преодолели дистанцию за 3 минуты 16,61 секунды. Второе место заняла команда Ямайки, третьими стали стали представительницы Нидерландов.

Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит сборной СССР и был установлен на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Советские спортсменки преодолели дистанцию за 3 минуты 15,17 секунды.