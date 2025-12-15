Российский бегун Назаров победил на Антарктическом ледовом марафоне

Как ранее сообщили организаторы мероприятия, Назаров является главой логистической компании и отцом троих детей. Он занимается бегом более восьми лет, предпочитая длинные дистанции.
Второе место у мужчин занял бельгиец Руне Буйл (4:18.25), третьим финишировал американец Чарльз Браун (4:26.14). У женщин на марафонской дистанции первенствовала австралийка Катерин Друсдэйл (3:48.43), второй на финише была Джоанна Древинска-Огродник из Польши (4:18.05), третьей — канадка Виктория Гран (4:25.22).
Участники соревновались в минусовую температуру на утоптанной и размеченной снежной трассе в сопровождении персонала на снегоходах. Вдоль трассы были расположены пункты оказания помощи, в которых находился медицинский персонал.
В 2024 году победителем Антарктического ледового марафона стал итальянец Андреа Бонаноми, пробежавший дистанцию 42,195 км за 3 часа 23 минуты 37 секунд. Вторым на финише был китаец Ни Юйшэн (3:26.41), третьим — россиянин Алексей Федосеев (3:53.13). Рекордсменами марафона являются ирландец Шон Тобин (2022, 2:53.33) и американка Лиесл Мюхлхаузер (2024, 3:29.16).
Антарктический ледовый марафон проводится с 2005 года. Первым его победителем стал российский бегун Евгений Горьков (5:09.38). На старт Антарктического ледового марафона из россиян выходили также Александр Абрамов (2006 год, сошел с дистанции), Илья Морозов и Кирилл Прокофьев (оба — 2018 год), Алексей Комиссаров (2021), Олеся Мусорина и Дмитрий Попов (оба — 2023 год).