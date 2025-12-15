Российский бегун Назаров победил на Антарктическом ледовом марафоне

Антарктический ледовый марафон проводится с 2005 года. Первым его победителем стал российский бегун Евгений Горьков (5:09.38). На старт Антарктического ледового марафона из россиян выходили также Александр Абрамов (2006 год, сошел с дистанции), Илья Морозов и Кирилл Прокофьев (оба — 2018 год), Алексей Комиссаров (2021), Олеся Мусорина и Дмитрий Попов (оба — 2023 год).