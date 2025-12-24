Умер советский олимпийский чемпион в метании молота

В 1972 году Бондарчук с рекордом соревнований завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Мюнхене, также в его активе бронзовая медаль Игр 1976 года. Он побеждал на чемпионате Европы, четыре раза становился чемпионом СССР и дважды устанавливал мировой рекорд. Бондарчук был тренером сборной СССР по метанию молота на Олимпийских играх в 1980 и 1988 годах.