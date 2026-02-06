Сборная России по легкой атлетике начала подготовку к Олимпиаде 2028 года

«Мы действительно готовимся к Лос-Анджелесу, и, учитывая, что в 2028 году Олимпиада пройдет в США, а в 2032-м в Австралии, мы будем постепенно расширять географию наших сборов и соревнований. В этом году впервые в истории чемпионат России в помещении будет проведен на Дальнем Востоке. Сборы будут проходить не только в России, но и в других странах в этом году. Конечно, будем проводить сборы в условиях, близких к Лос-Анджелесу по климатическим и другим особенностям», — сказал Ярышевский.