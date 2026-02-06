Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России по легкой атлетике начала подготовку к Олимпиаде 2028 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России по легкой атлетике начала подготовку к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Источник: Донат Сорокин/ ТАСС

Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.

«Мы действительно готовимся к Лос-Анджелесу, и, учитывая, что в 2028 году Олимпиада пройдет в США, а в 2032-м в Австралии, мы будем постепенно расширять географию наших сборов и соревнований. В этом году впервые в истории чемпионат России в помещении будет проведен на Дальнем Востоке. Сборы будут проходить не только в России, но и в других странах в этом году. Конечно, будем проводить сборы в условиях, близких к Лос-Анджелесу по климатическим и другим особенностям», — сказал Ярышевский.

Зимний чемпионат России пройдет в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 3 марта.