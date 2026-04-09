Умер первый чемпион мира в метании диска

Участвовать в Играх-1984 сборная Чехословакии отказалась, присоединившись к бойкоту. Об этом решении Бугар узнал в тренировочном лагере в Калифорнии. «Что-то сломалось внутри меня. С тех пор я не завоевал ни одной крупной медали», — приводит воспоминания Бугара сайт Минобороны Чехии.