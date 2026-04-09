Умер первый чемпион мира в метании диска

Один из лучших метателей диска 1980-х, серебряный призер московской Олимпиады и рекордсмен Чехии Имрих Бугар умер в возрасте 70 лет.

Источник: РБК Спорт

Победитель первого чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска Имрих Бугар умер в возрасте 70 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на бывший клуб Бугара — пражскую «Дуклу».

Бугар взял золото на мировом первенстве в Хельсинки в 1983 году. На московской Олимпиаде он стал серебряным призером.

Участвовать в Играх-1984 сборная Чехословакии отказалась, присоединившись к бойкоту. Об этом решении Бугар узнал в тренировочном лагере в Калифорнии. «Что-то сломалось внутри меня. С тех пор я не завоевал ни одной крупной медали», — приводит воспоминания Бугара сайт Минобороны Чехии.

Бугару до сих пор принадлежит национальный рекорд в метании диска — 71,26 метра.

Бугар завершил спортивную карьеру в 1995-м, после чего работал тренером в «Дукле».