Умер первый чемпион мира в метании диска

Победитель первого чемпионата мира по легкой атлетике в метании диска Имрих Бугар умер в возрасте 70 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на бывший клуб Бугара — пражскую «Дуклу».
Бугар взял золото на мировом первенстве в Хельсинки в 1983 году. На московской Олимпиаде он стал серебряным призером.
Участвовать в Играх-1984 сборная Чехословакии отказалась, присоединившись к бойкоту. Об этом решении Бугар узнал в тренировочном лагере в Калифорнии. «Что-то сломалось внутри меня. С тех пор я не завоевал ни одной крупной медали», — приводит воспоминания Бугара сайт Минобороны Чехии.
Бугару до сих пор принадлежит национальный рекорд в метании диска — 71,26 метра.
Бугар завершил спортивную карьеру в 1995-м, после чего работал тренером в «Дукле».